Ночью беспилотники атаковали Таганрогский залив

Ночью системы противовоздушной обороны отразили атаку на Ростовскую область, в акватории Таганрогского залива ликвидировали беспилотники. Об этом в своем телеграм-канале заявил губернатор региона Юрий Слюсарь.

Он отметил, что информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала.

«Будет уточняться», — добавил он.

С вечера до утра в направлении Московского региона летело почти 400 БПЛА. Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что большинство аппаратов военные сбили на дальних подступах. На подлете к городу нейтрализовали 81 беспилотник.

В ночь на 27 июля средства ПВО отразили над регионами налет 276 украинских БПЛА самолетного типа. Атаки отбили в Крыму, Московском регионе, Татарстане, на Кубани, в Ярославской, Ульяновской, Тульской, Ростовской, Пензенской, Орловской и других областях, а также над акваториями Черного и Азовского морей.