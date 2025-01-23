«Нет никаких шансов». Президент Польши высказался об украинском конфликте

Украина не сможет одержать верх в текущем военном конфликте. С таким заявлением выступил польский президент Анджей Дуда, его процитировал телеканал CNBC .

Дуда указал, что в принципе не говорит о том, что украинская сторона должна «нанести поражение России». Он также добавил, что «нет никаких шансов» на то, что в Москве когда-либо состоится парад Вооруженных сил Украины.

В том же интервью польский лидер заявил, что Европа должна вернуться к оборонным расходам времен холодной войны. Ранее увеличить эту статью расходов страны-члены Евросоюза призывал президент США Дональд Трамп.

Польша в 2024 году потратила наибольшую долю ВВП на оборону среди государств НАТО — около 4,12 процентов. На втором месте — Эстония с 3,43 процентами и США, которые потратили на оборону 3,38 процента от ВВП. Текущей цели в два процента не достигли восемь стран Североатлантического альянса.