Несколько тонн гуманитарной помощи доставили из Солнечногорска в зону СВО

«Помощь тыла по-прежнему очень нужна нашим бойцам. Ребята на переднем крае, не щадя себя, сражаются за суверенитет нашего государства и ведут борьбу с нацизмом. Сбор и доставка гуманитарных грузов — это наш вклад в их борьбу и будущую Победу. Мы благодарим всех, кто вместе с „Боевым Братством“ поддерживает военнослужащих и передаем огромное спасибо от бойцов», — подчеркнул руководитель Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Андрей Воробьев.