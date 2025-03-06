Несколько тонн гуманитарной помощи доставили из Солнечногорска в зону СВО
Члены местного отделения «Боевое Братство» доставили из Солнечногорска в зону специальной военной операции очередную партию гуманитарной помощи. Несколько тонн всего самого необходимого получили бойцы 128 отдельной мотострелковой бригады.
В состав груза вошли строительные материалы и инструменты, питьевую воду, продукты длительного хранения, автомобиль повышенной проходимости, тепловизионный прицел, печь-буржуйка, предметы амуниции, средства личной гигиены, маскировочные сети, окопные свечи и многое другое.
Гуманитарную помощь собрали силами членов местного отделения «Боевого Братства», прихожане Успенского Храма деревни Обухово, волонтерское объединение поселка Поварово «ZOV матерей Солнечногорья» и неравнодушные жители округа.
«Помощь тыла по-прежнему очень нужна нашим бойцам. Ребята на переднем крае, не щадя себя, сражаются за суверенитет нашего государства и ведут борьбу с нацизмом. Сбор и доставка гуманитарных грузов — это наш вклад в их борьбу и будущую Победу. Мы благодарим всех, кто вместе с „Боевым Братством“ поддерживает военнослужащих и передаем огромное спасибо от бойцов», — подчеркнул руководитель Солнечногорского отделения «Боевое Братство» Андрей Воробьев.