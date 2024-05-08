Необычную «Мотолыгу» заметили в зоне СВО | 360°

Спецоперация 08 мая 2024, 05:45 Необычную «Мотолыгу» заметили в зоне СВО «РГ»: в зоне СВО заметили бронемашину МТ-ЛБ, прозванную «мини-черепахой» РИА «Новости»

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Необычную бронированную машину, прозванную «мини-черепахой», заметили в зоне специальной военной операции. Об этом сообщила «Российская газета».

В соцсетях появилась информация, что для ее создание использовали легкобронированный многоцелевой транспортер-тягач МТ-ЛБ. Он был прикрыт массивным антидроновым козырьком, который еще называют «царь-мангалом».

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«Судя по видео, экраны у него до самой земли, это сделано для того, чтобы вражеские беспилотники-камикадзе не имели возможности „подныривать“ в нижнюю лобовую деталь корпуса или попадать в борта», — говорится в материале.

Издание отметило, что защита крыши двухслойная, но при этом обзор у механика-водителя остается хорошим.

Ранее сообщали, что российские военные начали использовать в зоне спецоперации танки, оснащенные специальными защитными «панцирями» от украинских FPV-дронов.