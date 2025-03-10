Немецкий военный концерн захотел втрое увеличить поставки ПВО Украине

Украинское военное ведомство подписало меморандум о взаимопонимании с немецкой компанией Diehl Defence, производящей системы противовоздушной обороны IRIS-T. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова.

По словам Умерова, подписание соглашения позволит Украине реализовать крупные проекты, направленные на укрепление противовоздушной обороны. В частности, планируется увеличить поставки систем ПВО и ракет к ним в три раза.

Система IRIS-T является одним из ключевых элементов украинской ПВО. В военном ведомстве подчеркнули, что данное соглашение поможет существенно повысить эффективность обороны воздушного пространства страны.

Германия осенью 2022 года передала Украине первую систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM, самую современную в своем арсенале.

Такие комплексы состоят из трех машин: самой пусковой установки в грузовике, радиолокационного автомобиля и машины командира. Зенитные ракеты добивают до целей на расстоянии до 40 километров. Позднее ФРГ поставила Украине еще несколько IRIS-T SLM.