Западным властям придется наладить отношения с Россией, чтобы снизить риски и добиться стабильности, как это было в годы холодной войны. Такое заявление сделал немецкий эксперт по внешней политике из Университета Галле-Виттенберга Йоханнес Варвик для журнала Responsible Statecraft .

По его мнению, «Холодная война 2.0» уже наступила, и Западу пора серьезно задуматься об отношениях с российской стороной. Варвик отметил, что в Европе и США как политики, так и простой народ все больше ждут мирного урегулирования конфликта между Украиной и Россией.

Такие перемены в настроении европейцев и американцев эксперт связал с тем, что украинская сторона слишком далека не только от победы, но и вовсе от каких-либо результатов.

«Сегодня Киев находится дальше от достижения чего-либо, хотя бы немного напоминающего победу, чем когда-либо с февраля 2022 года. Вопреки ожиданиям Штатов и Евросоюза, санкции не уничтожили экономику России и не изменили ее политику так, как того хотел Запад», — подытожили авторы статьи.

Ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена планирует ужесточить санкции в отношении экспорта российской нефти. В этом случае санкции распространятся не только на поставщиков, но и на покупателей топлива из России.