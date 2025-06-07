Прокофьева: Украина делает все, чтобы сорвать переговоры с Россией

Украина неожиданно перенесла приемку тел и обмен военнопленными на неопределенный срок. Кроме того, украинские переговорщики не приехали на место обмена по непонятным причинам. Учредитель Центра международного взаимодействия и сотрудничества, член экспертного клуба «Дигория» Мария Прокофьева отметила в разговоре с ведущей 360.ru Анастасией Букреевой, что Киев делает все, чтобы саботировать и обнулись переговорный процесс.

«Украинский режим ведет себя жестоким образом по отношению к своим собственным гражданам», — заявила Прокофьева.

Она добавила, что с политической точки зрения украинские власти устроили такую «выходку», чтобы саботировать переговоры.

«Украинцы планомерно делают все, чтобы сорвать и нивелировать эффект от переговоров: диверсии, теракты на территории России, абсолютно оскорбительные и недипломатичные высказывания Зеленского в адрес нашей делегации», — подчеркнула эксперт.

Обмен военнопленными и телами погибших бойцов она назвала единственным реальным достижением на данный момент, которое Украина пытается обнулить.

«Причем, опять же, обвиняя Россию в каких-то очень нелепых формулировках, что мы какие-то там списки не те направили. То есть никакой конкретики, никакой опоры на реальные договоренности», — отметила Прокофьева.

Все эти отговорки обнуляют эффект от переговоров, за которые сейчас цепляется президент США Дональд трамп. Украина хочет заставить Россию выйти из переговорного процесса, чтобы Трамп усилил на нее давление, заключила собеседница 360.ru.