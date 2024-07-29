Неизвестный юрист требовал от вдовы бойца СВО деньги за транспортировку его тела

В Казани вдова бойца спецоперации на протяжении месяца не могла похоронить мужа. У женщины выпрашивали свыше 50 тысяч рублей за транспортировку его останков, сообщило 116.RU .

По данным издания, доброволец дважды побывал в зоне проведения СВО. За время нахождения на фронте мужчина не был ранен, но его беспокоила грыжа. Бойца оперировали в полевых условиях, в результате у него образовался сепсис.

По словам супруги, она с трудом нашла мужа в больнице в Москве. К тому времени у него «не было прямой кишки, а в легких и животе были трубки». В итоге врачи не смогли спасти мужчину.

Вдове пообещали доставить тело мужа к похоронам, но неизвестный юрист стал требовать с нее за транспортировку 51 тысячу рублей. Позже женщине позвонили из Центрального военного округа, и деньги нашлись. В итоге бойца СВО похоронили только через месяц.