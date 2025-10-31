Не птица, а перехватчик. Как «Скворец» с 20 км оптоволокна в животе стал кошмаром для вражеских РЭБ

Уникальную разработку — дрон-перехватчик «Скворец», управление которым осуществляется не по радиоканалу, а через оптоволоконный кабель — продемонстрировали в прямом эфире 360.ru. Гостем ведущей Регины Ореховой стал представитель «Кулибин-клуба» «Народного фронта» Глеб, который рассказал о технологии и перспективах ее применения.

«Это 13-дюймовый дрон „Скворец“, разработанный при поддержке „Кулибин-клуба“. Уникальность в том, что он управляется по оптоволокну. В катушке около 20 километров кабеля, за счет этого дрон неуязвим к средствам радиоэлектронной борьбы — между ним и оператором нет радиосигнала», — пояснил Глеб.

По его словам, аппарат способен передавать HD-видео в реальном времени и летать на расстояние до 20–25 километров.

«Он летит, „птичка“, и за собой разматывает эту тонкую леску. Она свободно выходит из катушки и стелется по земле, траве, деревьям. Разорвать ее очень сложно», — добавил он.

Дрон развивает скорость до 120 километров в час. При этом кабель не мешает его полету — связь стабильна, а данные передаются без задержек. Представитель клуба отметил, что новая модель стала ответом на растущие технические возможности противника.

«Раньше летали на десятидюймовых дронах, сейчас идет эволюция — нужно летать дальше и возить больше груза. Мы стараемся быть впереди», — подчеркнул Глеб.