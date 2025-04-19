«Не просто награждение». Стало известно, что готовилось в Сумах перед прилетом «Искандеров»
Подпольщик Лебедев: в Сумах пред ударом встречались иностранные инструкторы
В Сумах перед ударом ВС РФ проходило не просто награждение военных. Об этом в эфире канал «Царьград» сообщил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев. Он заявил, что в приграничном городе организовали встречу с иностранными инструкторами.
Встреча с инструкторами
Лебедев отметил, что награждение можно было провести в любом городе, это необязательно было делать в населенном пункте, близком к линии боевого соприкосновения. Поэтому вероятно, подчеркнул глава подпольщиков, что командование ВСУ встречалось в Сумах с иностранными инструкторами.
«Украинская власть никак не останавливается и не собирается идти на мирные переговоры. Должны были бы разговаривать о том, куда конкретные боевые действия вести. То есть они собираются поддерживать все то немногое, что у них осталось в Курской области, до последнего дня», — рассказал Лебедев.
Подпольщик также сообщил, что киевский режим сохраняет надежды относительно вторжения в Белгородскую область, и в Сумах обсуждали, как скоординировать атаку. Лебедев уверен, что «Искандеры» не стали бы посылать ради простого награждения.
Организатор сборища в Сумах
Лебедев предположил, что встречу с инструкторами мог организовать кто-то уровня главы офиса президента Украины Андрея Ермака. Подпольщик отметил, что «подобное сборище» привлекло бы внимание российского командования в любом другом городе.
«Дело в том, что где-то за неделю до этого ходили слухи, что должны приехать иностранные специалисты для ведения переговоров по поводу того, кто будет командовать, что нужно для этого, какие боевые силы, какие технические устройства расставить, какой БК поставить. Били именно как раз потому, что приехали иностранцы», — заявил Лебедев.
По словам подпольщика, на встрече также присутствовали высокие чины из местной теробороны и люди из запрещенных в России нацбатов. Лебедев подчеркнул, что удар был нацелен именно на военных.