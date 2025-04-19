В Сумах перед ударом ВС РФ проходило не просто награждение военных. Об этом в эфире канал «Царьград» сообщил руководитель николаевского подполья Сергей Лебедев. Он заявил, что в приграничном городе организовали встречу с иностранными инструкторами.

Встреча с инструкторами

Лебедев отметил, что награждение можно было провести в любом городе, это необязательно было делать в населенном пункте, близком к линии боевого соприкосновения. Поэтому вероятно, подчеркнул глава подпольщиков, что командование ВСУ встречалось в Сумах с иностранными инструкторами.

«Украинская власть никак не останавливается и не собирается идти на мирные переговоры. Должны были бы разговаривать о том, куда конкретные боевые действия вести. То есть они собираются поддерживать все то немногое, что у них осталось в Курской области, до последнего дня», — рассказал Лебедев.

Подпольщик также сообщил, что киевский режим сохраняет надежды относительно вторжения в Белгородскую область, и в Сумах обсуждали, как скоординировать атаку. Лебедев уверен, что «Искандеры» не стали бы посылать ради простого награждения.