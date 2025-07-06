Ведущий «Соловьев Live» Сергей Карнаухов прокомментировал скандал между журналисткой Анастасией Кашеваровой и военным обозревателем Юрием Подолякой. Своими выводами он поделился в интервью телеведущей 360.ru Регине Ореховой.

Карнаухов напомнил, что Кашеварова круглосуточно помогает раненым, занимается пленными и решает огромный вал вопросов. К тому же, она связана семейными узами с одним из боевых командиров.

«Поэтому она из первых уст знает, что там и знает ребят, у которых есть проблемы. И когда вау-проблемы накапливаются, Кашеварова пишет пост, как сложилась ситуация, когда достаточно большое количество наших героев, которые были в операции „Поток“, оказались не награжденными», — отметил ведущий.

По его словам, в данном случае Кашеварова решает важную задачу. Позже на ее пост отреагировал Подоляка.

«Я бы посоветовал Юре использовать проверенные источники, а не звонить прохиндеям, которые ничего не знают. Надо было Насте позвонить и узнать», — добавил Карнаухов.

Полную версию интервью с Сергеем Карнауховым смотрите на всех площадках 360.ru 7 июля, в 13:00.