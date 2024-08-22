«Не мог по-другому». Ветеран СВО рассказал о службе по контракту

Многие участники специальной военной операции продлевают контракты с ВС России, так как ощущают поддержку от государства. Об этом рассказал ветеран военных действий Эльдар Шарипов.

Он являлся кадровым офицером, но не имел опыта боевых действий, поэтому его не брали в армию добровольцем. Через некоторое время боец заключил контракт с ВС России.

«Не мог по-другому. Как я потом буду смотреть [в глаза] своим друзьям, что я находился здесь, отсиделся», — объяснил он.

Шарипов прошел обучение, а потом отправился в зону проведения спецоперации.

«Научились взаимодействовать с различными подразделениями, с пехотой, с артиллерией», — отметил он.

Военный признался, что с первого дня службы чувствовал среди бойцов общий патриотичный настрой и поддержку со стороны государства. Он также подтвердил, что выплаты за службу по контракту приходят на банковскую карту в установленном порядке.

«Все приходило в нужных суммах, в соответствии с должностями. Организовали выплаты для детей — около 19 тысяч на каждого. Помимо этого, помогли с детским садиком бесплатным», — указал ветеран.

Государство предоставляет участникам СВО различные выплаты и льготы, в том числе льготную ипотеку, скидки на коммунальные услуги, бесплатный проезд в общественном транспорте.

Чтобы вступить в ряды защитников Родины и заключить контракт с ВС России, можно заполнить форму на сайте или обратиться по телефону: +7 (495) 990 77 77.