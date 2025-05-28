«Не любой ценой». Reuters узнал об условиях мира Путина

Президент России Владимир Путин «готов заключить мир, но не любой ценой». Об этом высокопоставленный российский источник, знакомый с позицией Кремля на высшем уровне, рассказал Reuters .

Путин стремится получить письменное обещание от западных стран не допускать расширения НАТО на восток. Это позволит формально исключить возможность вступления Украины, Грузии и Молдавии в альянс, сообщили три осведомленных источника.

Россия выдвигает следующие требования: статус Украины — нейтральный; некоторые западные санкции должны быть отменены; решение вопроса о замороженных активах; защита русскоязычных жителей Украины.

Источники агентства сообщили об ужесточении позиции Путина по территориальному вопросу. Теперь он публично требует полного контроля России над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями.

Ранее Путин назвал нужный для России результат СВО. Среди них — устранение причин кризиса, создание прочного мира и обеспечение безопасности страны. По его словам, у страны хватит ресурсов, чтобы завершить начатое в 2022 году. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не будет жертвовать своими национальными интересами, сообщил RT.

Накануне Турция заявила о готовности принять новый раунд переговоров по Украине.