«Не было сомнений». Командиры «Вагнера» Чепца и Безрук рассказали истории своих позывных

Никто не знает имен и фамилий командиров частной военной компании «Вагнер», но у каждого из них есть позывной, за которым кроется история. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали главный артиллерист ЧВК Чепца и руководитель всей вагнеровской разведки Безрук.

Чепца сообщил, что он Александр Борисович, а Безрука зовут Алексей Павлович. Они рассказали ведущему, что стоит за их позывными.

«Чепца — это река, которая протекает в Удмуртской Республике. Мой позывной ассоциирует воспоминания о моем детстве. И когда нужно было придумать себе какой-то позывной, у меня не было никаких сомнений и почему-то у меня сразу пришло это в голову, вот эти вот детские и юношеские воспоминания, я решил себе присвоить этот позывной», — рассказал Александр Борисович.

Он пояснил, что в артиллерии все позывные командиров отделений, пунктов управлений, как правило, означают реки и озера.

Второй гость признался, что придумывал позывной на ходу, так как времени на фантазирование не было.

«Буквально считаные минуты и часы, мы собирались уже выезжать определенно в командировку, и соответственно, уже нужно было подать данные по своему позывному. Просто пришло в голову первоначально по фамилии. То есть такая производная», — поделился Безрук.

В ходе интервью командиры рассказали, как попали в ЧВК и что значила для них служба в «Вагнер». Полную версию интервью смотрите в социальных сетях 360.ru.