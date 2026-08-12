Не было шанса выжить: БПЛА убил 13-летнего мальчика на улице в ЛНР

Пасечник: БПЛА убил 13-летнего мальчика, который шел по улице в ЛНР

Он подчеркнул, что шансов выжить у ребенка не было.

«Бесчеловечное преступление! Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего, сил пережить это страшное горе», — прокомментировал Пасечник.

Из-за еще одного удара БПЛА в Кременной пострадали 16-летний парень и 69-летний мужчина. В Рубежном атаковали машину скорой — ранения получили водитель и фельдшер. Еще один удар пришелся по придомовой территории, травмировало 50-летнюю женщину.

ВФУ также ударили и по легковушкам в Троицком и Сватовском округах. Пострадали двое мужчин и женщина — у них ранения разной степени тяжести.

Неделю назад при ракетном ударе по Луганску пострадали восемь человек.