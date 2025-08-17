Полковник британских ВС Кемп: армия России доказала, что она не «бумажный тигр»

В Британии объяснили успех России на саммите на Аляске тем, что армия страны активно наступает на Украине, несмотря на давление Запада. Таким мнением поделился отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для The Sunday Telegraph .

По его словам, переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошли на равных не потому, что глава Белого дома попал под влияние российского коллеги. Просто наступление ВС РФ на Украине оказалось неудержимым.

«Россия показала, что ее силы не бумажный тигр. Западное вооружение и технологическое превосходство оказались недостаточными», — написал Кемп.

Москва извлекла уроки из современного конфликта, а Запад — нет.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что российские военные накануне встречи Путина и Трампа в Анкоридже достигли темпов начала СВО. Они за день продвинулись на 10 километров на одном из участков фронта в ДНР.