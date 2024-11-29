Назвавшийся участником СВО петербуржец жестоко избил соседа битой из-за громкой музыки

Житель Петербурга жестоко избил соседа в доме на Муринской дороге из-за громкой музыки. Как сообщал Telegram-канал Baza , напавший назвал себя участником СВО, но пока неизвестно, действительно ли он военнослужащий.

Молодой человек в одной из квартир громко слушал музыку. К нему пришел сосед с битой и начал выяснять отношения. Как только парень открыл дверь, мужчина набросился на него и принялся избивать.

Пострадавший сразу же потерял сознание, но сосед продолжал бить его по лицу и требовать, чтобы тот открыл дверь в квартиру. Все время он спрашивал: «Где остальные?»

«Я — участник СВО. Встал и объяснил мне сейчас, что вы делаете с утра? Почему вы людям спать мешаете?» — заявил напавший.

У пострадавшего диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб мозга, кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние и перелом височной кости. Его состояние оценивается как средней тяжести.

Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

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