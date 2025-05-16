Научно-исследовательский институт прикладной акустики в Дубне отметил 75-летие

Одно из ключевых предприятий и научных символов Дубны — Научно-исследовательский институт прикладной акустики — отпраздновал 75-летие. Торжественное мероприятие для сотрудников и почетных гостей прошло во Дворце культуры «Октябрь».

Институт специализируется на исследованиях в области акустики и гидроакустики. Сегодня его разработки применяются в точных науках, медицине, а также используются для поддержки специальной военной операции. Созданные в НИИ ПА акустические системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов уже установлены в приграничных регионах и вскоре будут внедрены в Московской и Тверской областях. Кроме того, на базе института ведутся работы по созданию аккумуляторов и источников питания, которые эффективно функционируют даже при низких температурах.

«Институт сегодня стал научно-производственным кластером, где передовая научая идея реализуется в конкретных уникальных технических продуктах. И за всем этим стоят люди: рабочие, моряки, сотрудники обеспечивающих подразделений, инженеры, ученые, руководители всех уровней. Люди, преданные предприятию», — отметил директор института Сергей Сергеев.

В ходе торжественной части мероприятия сотрудники института были удостоены различных наград, включая медали и почетные грамоты федеральных ведомств.

«Пожелал генеральному директору Сергею Николаевичу Сергееву и всем сотрудникам успехов в реализации существующих проектов, а также новых перспективных идей», — сказал глава Дубны Максим Тихомиров.