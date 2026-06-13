Нацпарк «Святые горы» в ДНР пострадал от атак ВСУ
Глава ДНР Пушилин: ВСУ серьезно повредили нацпарк «Святые горы» в ДНР
Боевики ВСУ при обстрелах серьезно повредили национальный парк «Святые горы» вблизи Славянска в ДНР. Об этом РИА «Новости» сообщил глава региона Денис Пушилин.
По его словам, власти ДНР прорабатывают шаги к восстановлению национального парка после освобождения из-под оккупации ВСУ.
«Противник ни с чем не считается, в том числе с заповедными зонами. Причем которые являются дорогими для всех жителей. Национальный парк „Святые горы“ — противник серьезно его повредил», — сказал Пушилин.
Природный парк «Святые горы» находится на территории Славянского, Краснолиманского и Артемовского муниципальных округов ДНР. В его составе семь крупных лесных массивов, а также луговые и лесные урочища вдоль долины реки Северский Донец.
Ранее Пушилин уточнял, что под контролем украинских военных осталось 15-17% территории ДНР.