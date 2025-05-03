«Нацисты не ступят на нашу землю». Спецзнац разгромил ВСУ на подступах к Курской области

Кадыров сообщил об отражении атаки ВСУ в районе Курской области

Подразделения спецназа «Ахмат» российского оборонного ведомства разгромили группировку украинских войск на подступах к Курской области. Об этом в своем Telegram-канале рассказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

Политик также приложил к публикации видео. Кадры демонстрируют работу отряда «Каштана» из спецназа «Ахмат» во взаимодействии с несколькими штурмовыми группами. Эти подразделения предотвратили проникновение украинской ДРГ в Курскую область.

«Никак не уймутся бедолаги после позорного изгнания с российской земли», — отметил Рамзан Кадыров.

Снятое с высоты видео показывает нескольких солдат, которые пробираются через лес. Спустя несколько минут то же место накрывает огнем артиллерия.

Кадыров пояснил, что украинскую группу заметили операторы дронов. Они передали наводчикам координаты, те открыли огонь. Затем в бой вступили штурмовые отряды при поддержке бронетехник.

По его словам, украинская группа была своевременно замечена благодаря работе операторов дронов, которые засекли перемещения врага и их позиции.

Полученные координаты были переданы наводчикам, после чего по украинским бойцам открыли огонь штурмовые отряды, артиллерия и бронетехника.

Наступление украинской стороны завершилось разгромом.

«Теперь эти нацисты больше никогда не ступят своей грязной ногой на нашу землю», — резюмировал Рамзан Кадыров.

Президент России Владимир Путин 30 апреля сообщил, что ВСУ полностью вышибли из Курской области. Остатки боевиков скрывались на тот момент по укрытиям.