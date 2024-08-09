Военкор Чапский: эвакуация Коренева идет, но не все решаются оставлять свои дома

Украинские военные атаковали приграничное село Коренево в Курской области, местным жителям пришлось эвакуироваться, маневрируя между минами, которыми ВСУ усыпали дороги. Ведущий 360.ru Антон Шестаков на стриме связался с военным корреспондентом Readovka Станиславом Чапским, чтобы разузнать обстановку.

Военкор прямо сейчас находится в Кореневе. По его словам, ситуация в населенном пункте тяжелая со вчерашней ночи. Украинские войска пытались проникнуть в населенный пункт, но когда до села оставался километр, их встретили российские войска.

Наши военные полностью отразили атаку ВСУ и, по предварительным данным, уничтожили две БМП Bradley, на которых боевики киевского режима пытались прорваться в населенный пункт.

«Сейчас ситуация в селе немного в селе стабилизировалась. Люди выезжают самостоятельно, также идет организованная эвакуация. Некоторые люди, естественно, не хотят покидать свои дома, аргументируя это тем, что „это наш дом, наша земля, и нас никто не сможет отсюда выбить ни насильно, ни с помощью оружия“», — рассказал Чапский.

По словам военкора, есть все предпосылки, чтобы российские войска справились с противником — это вопрос времени. Большую часть жителей соседних сел тоже эвакуировали, но некоторые люди также приняли решение не покидать свои дома.