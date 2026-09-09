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    Народный фронт запустил виртуального оператора «Все для Победы!»

    Народный фронт
    Фото: Народный фронт

    Народный фронт организовал работу виртуального мобильного оператора «Все для Победы!», часть абонентской платы которого направляют на помощь российским военнослужащим. Пилотный проект уже работает в 30 регионах, к нему подключились более 400 человек.

    Для проекта изготовили семь тысяч сим-карт. Оформить их можно через отделения Народного фронта либо самостоятельно активировать с помощью QR-кода, «Госуслуг» и «Госключа».

    «Мы хотели сделать так, чтобы человек мог пользоваться привычной мобильной связью и каждый месяц автоматически вносить вклад в помощь военнослужащим», — отметила представитель Народного фронта Юлия Титова.

    Народный фронт
    Фото: Народный фронт
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    Народный фронт
    Фото: Народный фронт
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    Абонентам предлагают два тарифа — «Народный» и «Народный+». Их стоимость начинается от 300 рублей в месяц без учета дополнительных услуг. В зависимости от тарифа пользователи получают до одного терабайта интернет-трафика, возможность бесплатно раздавать интернет, до 1000 минут на номера других операторов и безлимитные звонки внутри сети. При переходе можно сохранить прежний номер телефона.

    Средства, полученные в рамках проекта, направят на закупку необходимого для воинских частей оборудования и снаряжения. В перечне — аптечки, радиостанции, детекторы дронов, бронежилеты, генераторы и квадрокоптеры. Закупки проводят по актуальным заявкам подразделений, а информацию о переданной помощи планируют предоставлять абонентам.