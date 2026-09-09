Народный фронт запустил виртуального оператора «Все для Победы!»
Народный фронт организовал работу виртуального мобильного оператора «Все для Победы!», часть абонентской платы которого направляют на помощь российским военнослужащим. Пилотный проект уже работает в 30 регионах, к нему подключились более 400 человек.
Для проекта изготовили семь тысяч сим-карт. Оформить их можно через отделения Народного фронта либо самостоятельно активировать с помощью QR-кода, «Госуслуг» и «Госключа».
«Мы хотели сделать так, чтобы человек мог пользоваться привычной мобильной связью и каждый месяц автоматически вносить вклад в помощь военнослужащим», — отметила представитель Народного фронта Юлия Титова.
Абонентам предлагают два тарифа — «Народный» и «Народный+». Их стоимость начинается от 300 рублей в месяц без учета дополнительных услуг. В зависимости от тарифа пользователи получают до одного терабайта интернет-трафика, возможность бесплатно раздавать интернет, до 1000 минут на номера других операторов и безлимитные звонки внутри сети. При переходе можно сохранить прежний номер телефона.
Средства, полученные в рамках проекта, направят на закупку необходимого для воинских частей оборудования и снаряжения. В перечне — аптечки, радиостанции, детекторы дронов, бронежилеты, генераторы и квадрокоптеры. Закупки проводят по актуальным заявкам подразделений, а информацию о переданной помощи планируют предоставлять абонентам.