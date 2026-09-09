Народный фронт запустил виртуального оператора «Все для Победы!»

Народный фронт организовал работу виртуального мобильного оператора «Все для Победы!», часть абонентской платы которого направляют на помощь российским военнослужащим. Пилотный проект уже работает в 30 регионах, к нему подключились более 400 человек.

Для проекта изготовили семь тысяч сим-карт. Оформить их можно через отделения Народного фронта либо самостоятельно активировать с помощью QR-кода, «Госуслуг» и «Госключа».

«Мы хотели сделать так, чтобы человек мог пользоваться привычной мобильной связью и каждый месяц автоматически вносить вклад в помощь военнослужащим», — отметила представитель Народного фронта Юлия Титова.