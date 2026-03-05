Народный фронт передал женщинам-медикам технику для передовой

Народный фронт совместно с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой в преддверии 8 Марта передал женщинам — военным медикам технику и сертификаты на приобретение материалов, необходимых для передовой. В их числе: квадроциклы, мотоциклы и противоосколочные костюмы.

Голикова вручила волонтерам сертификаты на закупку различных материалов для изготовления того, что необходимо военным. На них можно приобрести ткани, термопрессы, швейные машинки, медицинские расходники и нити для 3D-печати.

«Мы всегда видим бойцов и общаемся с ними, но женская их часть остается за кадром — а это невероятный труд настоящих женщин с большим сердцем, которые бросают гражданку, работу и идут помогать: шьют, делают шевроны, готовят — в тылу для фронта. Есть и те, кто на передовой спасает жизни: гражданские фельдшеры, санинструкторы, врачи, чьи истории трогают до глубины души», — отметила Голикова.