Народный фронт передал женщинам-медикам технику для передовой
Народный фронт совместно с заместителем председателя правительства России Татьяной Голиковой в преддверии 8 Марта передал женщинам — военным медикам технику и сертификаты на приобретение материалов, необходимых для передовой. В их числе: квадроциклы, мотоциклы и противоосколочные костюмы.
Голикова вручила волонтерам сертификаты на закупку различных материалов для изготовления того, что необходимо военным. На них можно приобрести ткани, термопрессы, швейные машинки, медицинские расходники и нити для 3D-печати.
«Мы всегда видим бойцов и общаемся с ними, но женская их часть остается за кадром — а это невероятный труд настоящих женщин с большим сердцем, которые бросают гражданку, работу и идут помогать: шьют, делают шевроны, готовят — в тылу для фронта. Есть и те, кто на передовой спасает жизни: гражданские фельдшеры, санинструкторы, врачи, чьи истории трогают до глубины души», — отметила Голикова.
Руководитель Исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов поздравил женщин-медиков и волонтеров, которые помогают фронту.
«Стихотворение Константина Симонова „Жди меня“, говорит о том, что война — это не только про боевые действия и героизм, это про любовь к Родине, к маме, жене и детям», — напомнил Кузнецов.
Военный врач, командир медицинского взвода с позывным Терса рассказала, что квадроциклы на передовой обеспечивают оперативную эвакуацию раненых, а также подвоз боеприпасов по сложной местности. Использование такой техники помогает минимизировать риски от дронов.
Голикова поговорила с военным фельдшером с позывным Солнце, которая во время обороны села Урожайное вытащила 240 солдат с поля боя, потом сама удерживала оборону, стреляя из пулемета.
Волонтеры рассказали, как шьют для фронта и госпиталей изделия, которые очень нужны: муфты, аптечки, подсумки, подушки и одежду.