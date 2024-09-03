Народный фронт и «Здоровое Отечество» передадут 50 пикапов в приграничье

Общественное движение «Здоровое Отечество» передало в благотворительный фонд «Все для Победы!» 50 пикапов высокой проходимости. Народный фронт отправит машины в новые и приграничные регионы России.

Пикапы имеют мощную рамную конструкцию, которая может выдержать серьезные нагрузки. Машины на полном приводе, также предусмотрена высокая грузоподъемность, поэтому их можно использовать в условиях бездорожья и при перевозке гуманитарных грузов.

Спасибо нашим друзьям из «Здорового Отечества», а также партнерам из Краснодарского края, компании Анны Невзоровой, благодаря их помощи сегодня в прифронтовые территории будет отправлена партия пикапов.

По его словам, организация оказывает помощь в Курской области с первых дней после атаки ВСУ. Он сам находился в тех районах, поэтому знает, насколько важен хороший транспорт. В самых небезопасных зонах на машины поставят средства РЭБ, добавил он.

Депутат законодательного собрания Краснодарского края, координатор проекта «Женское движение Единой России» по Краснодарскому краю, руководитель группы компаний «Десо» Анна Невзорова заметила, что движение вместе с пикапами передает и свою поддержку и заботу. Она напомнила, что важно помогать соотечественникам, которые ждут мирного неба над головой.