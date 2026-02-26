Народный фронт и МГУ запустили курс по адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Народный фронт и факультет психологии МГУ имени Ломоносова запустили онлайн-курс «Адаптация ветеранов СВО». Проект направлен на поддержку участников боевых действий и их возвращение к мирной жизни.

Потребность бойцов СВО в поддержке остается высокой, а значительная часть военных не обращаются за помощью.

«Но если бойцы по каким-то причинам не идут к дипломированным специалистам, значит, нужно создать иной центр притяжения, который запустит этот процесс. По мере возвращения наших ребят масштаб запроса будет только расти. Психологическая поддержка в том или ином виде потребуется практически каждому. Наша задача — создать работающую систему, которую затем можно будет интегрировать в государственный масштаб», — отметил руководитель исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов.

Факультет психологии МГУ с первых дней СВО участвует в поддержке военных, их семей и жителей приграничных территорий.

«Сегодня мы выходим на новый этап. Мы понимаем, что на всех профессиональных психологов может не хватить. Поэтому важным элементом становится принцип „равный — равному“, когда сами ветераны, прошедшие боевой путь, могут освоить навыки психологической поддержки и помогать своим товарищам», — заявил декан факультета психологии МГУ Юрий Зинченко.

По его словам, это не замена профессиональной помощи, а важный уровень взаимоподдержки. Онлайн-курс бесплатный, он доступе на сайте Народного фронта.

«Курс показывает, какие сферы жизни могут быть затронуты, без драматизации и ярлыков. Он сделан онлайн, чтобы быть доступным по всей стране, а затем участники смогут продолжить обучение в рамках программы „Равный — равному“, попробовав себя в роли наставников», — объяснила доцент Александра Долгих.

Программа состоит из шести модулей, лекции читают ведущие специалисты МГУ и профильных медучреждений. Запуск курса стал практическим шагом в развитии системы психологической поддержки, основанной на сочетании профессионального знания и внутреннего боевого опыта.