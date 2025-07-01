Народные избранники из Химок посетили Форум муниципальных депутатов «Единой России»

В Красногорске 29 июня состоялся крупный форум муниципальных депутатов партии «Единая Россия», в котором приняли участие 350 народных избранников из различных муниципалитетов Московской области. Среди участников была и делегация из Химок.

Город Химки на мероприятии представляли председатель Совета депутатов Сергей Малиновский, руководитель местного депутатского объединения Александр Васильев, а также депутаты Юлия Ишкова, Татьяна Кавторева и Галина Болотова. В числе приглашенных были депутат Госдумы Ирина Роднина и депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов.

Пленарное заседание форума прошло с участием ключевых политических фигур региона и партии. Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев, губернатор Подмосковья и член Высшего совета партии Андрей Воробьев, а также спикер Мособлдумы и секретарь регионального отделения партии Игорь Брынцалов подчеркнули значимость работы муниципальных депутатов, как уровня власти, наиболее тесно связанного с населением.

В рамках форума приоритетное внимание уделили мерам поддержки участников специальной военной операции и их семей. В Химках эта работа ведется на постоянной основе. С начала спецоперации на передовую отправили свыше 500 тонн гуманитарных грузов. Кроме того, сотрудники общественной приемной занимаются решением бытовых и социальных вопросов семей военнослужащих.

За активную деятельность и значимый вклад в развитие региона муниципального депутата из Химок Татьяну Кавтореву отметили благодарностью от секретаря Генсовета партии Владимира Якушева.

«Форум стал по-настоящему знаковым событием для всех муниципальных депутатов Подмосковья. Мы получили ценные методические рекомендации и четкие ориентиры для дальнейшей работы. В Химках ежедневно проводят большую патриотическую работу и поддержку бойцов спецоперации. Уверен, что практические рекомендации, озвученные на форуме, позволят нам вывести взаимодействие с жителями на качественно новый уровень», — заявил руководитель депутатского объединения «Единой России» в химкинском Совете депутатов Александр Васильев.

На деловой части форума участники обсудили реализацию народной программы «Единой России», поделились практиками взаимодействия с населением, механизмами контроля за выполнением госпрограмм и примерами организации патриотических мероприятий.