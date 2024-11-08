Напавшие на россиянку вагнеровцы смогли избежать наказания

Напавшие на девушку в Свердловской области вагнеровцы вернулись на СВО

Экс-бойцы ЧВК «Вагнер», которые напали на девушку в Свердловской области, подписали контракт с Минобороны и вернулись в зону СВО. Об этом сообщило Ura.ru .

Супруга одного из обвиняемых уточнила, что они заключили контракты еще в августе.

«Они 1 августа подписали контракт и уехали на фронт. Уголовное дело против них прекратили», — сказала она.

По информации источника, двух вагнеровцев задержали в Североуральске 28 января, когда они вернулись из зоны СВО. Их заподозрили в изнасиловании девушки, однако эта информация не подтвердилась. По предварительным данным, бойцы отобрали у потерпевшей два телефона, цепочку и деньги во время совместного распития алкоголя.

Мужчин обвинили в разбое, однако девушка настаивала, что это и было насилие.

Ранее в Челябинске застрелили бывшего бойца «Вагнера», который бросался с ножом на людей.