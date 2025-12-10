Награждение волонтеров ко Дню добровольца прошло в Раменском

В Раменском во Дворце культуры «Сатурн» прошло награждение волонтеров — обладателей премии «Луч». Конкурс состоялся в муниципалитете во второй раз по инициативе специалистов молодежного центра.

Участников поприветствовала заместитель председателя Совета депутатов Нина Широкова.

«Вы делаете большое дело. Пока вы молоды, вы набираетесь опыта и жизненных навыков, которые вам пригодятся. Бытует мнение, что молодежь — это будущее. Я всегда говорила, что молодежь — это настоящее», — добавила замглавы Нина Широкова.

Премия присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет, общественным организациям и объединениям, а также инициативным группам.

«Мы ее учредили после того, как у нас большое количество премий проходило в областном и всероссийском масштабе. Мы подумали, что было бы здорово поощрить волонтеров на муниципальном уровне», — сказала директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.