Награждение волонтеров ко Дню добровольца прошло в Раменском
В Раменском во Дворце культуры «Сатурн» прошло награждение волонтеров — обладателей премии «Луч». Конкурс состоялся в муниципалитете во второй раз по инициативе специалистов молодежного центра.
Участников поприветствовала заместитель председателя Совета депутатов Нина Широкова.
«Вы делаете большое дело. Пока вы молоды, вы набираетесь опыта и жизненных навыков, которые вам пригодятся. Бытует мнение, что молодежь — это будущее. Я всегда говорила, что молодежь — это настоящее», — добавила замглавы Нина Широкова.
Премия присуждается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет, общественным организациям и объединениям, а также инициативным группам.
«Мы ее учредили после того, как у нас большое количество премий проходило в областном и всероссийском масштабе. Мы подумали, что было бы здорово поощрить волонтеров на муниципальном уровне», — сказала директор Раменского молодежного центра Светлана Великотная.
В этом году награду за социальное волонтерство получил отряд «Кобра» Раменского колледжа.
«Мы сделали видео-визитку, где выложили все плоды своего труда за три года, и нас выбрали», — сказала руководитель отряда Ирина Кадырова.
В отряде состоят более 30 человек. Ребята учатся на спасателей. Недавно они сделали 300 окопных свечей для фронта.
«Приятно знать, что ты помогаешь нужным людям, которые делают добрые вещи для нашей страны», — добавил студент Раменского колледжа Савелий Демченко.
В этом году на участие в премии подали заявки более 50 добровольцев. В номинации патриотическое волонтерство победили Ксения Белякова и Ульяна Шаталова с проектом «Виват, Кадеты!».
На мероприятии 20 активных добровольцев Раменского округа получили волонтерские книжки.