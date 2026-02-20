Награждение участников СВО и военнослужащих прошло в Ленинском округе

Торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества, состоялось 19 февраля в Детской школе искусств в Видном. Награды получили около 60 человек — военные и сотрудники правоохранительных органов.

Глава округа Станислав Каторов лично вручил защитникам награды и подарки. Он поблагодарил их за мужество и преданность Родине, а также обратился со словами признательности к матерям и женам, поддерживающим близких на службе, и к ветеранам, передающим опыт молодежи.

В церемонии также принял участие депутат местного Совета депутатов Валерий Черников, который вручил памятные подарки и отметил вклад награжденных в обеспечение безопасности. Иеромонах Софроний Горохольский обратился к присутствующим с духовным словом о значении служения и верности долгу. Мероприятие завершилось концертной программой.

Всего ко Дню защитника Отечества запланировано более 60 событий: церемонии награждения, концерты, викторины, мастер-классы и встречи, направленные на поддержку ветеранов, военнослужащих и патриотическое воспитание молодежи.