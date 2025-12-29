Награды за помощь участникам СВО и их семьям вручили в Солнечногорске

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска подвела итоги работы за 2025 год. 25 декабря в торжественной обстановке «Путевого дворца» состоялось чествование тех, кто постоянно оказывает помощь бойцам специальной военной операции и их семьям.

Глава городского округа Константин Михальков отметил, что ассоциация стала центром координации и объединила неравнодушных граждан. Благодаря коллективным усилиям удалось собрать и доставить сотни тонн различной гуманитарной помощи, в том числе транспорт, плавсредства, дроны, а также современные системы связи и радиоэлектронной борьбы. За значительный вклад в мероприятия по достижению задач специальной военной операции губернатор Московской области выразил благодарность руководителю и членам организации «Боевое братство».

Константин Михальков, совместно с Максимом Шариным — участником СВО, командиром отряда «БАРС-16» и заместителем руководителя организации «Ветераны боевых действий», провели церемонию вручения медалей ветерана боевых действий, защитника Отечества «За помощь в специальной военной операции в тылу».

«Каждый, кто сегодня выходил за наградой — человек, который не ушел в сторону. Кто продолжает служить и помогать уже здесь, в тылу: поддерживает бойцов, семьи, волонтеров, берет на себя ответственность и доводит дело до конца. Главное для нас — чтобы ни один человек, прошедший через СВО, не чувствовал себя забытым. Чтобы знал: здесь его помнят, уважают и всегда поддержат», — заявил Константин Михальков.

Подводя итоги проделанной работы, заместитель руководителя Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска Лина Корсак отметила, что другими ключевыми направлениями стали трудоустройство и реабилитация вернувшихся с фронта. В течение 2025 года при участии ассоциации работу получили девять ветеранов. Один из участников стал победителем федеральной программы «Время героев», а трое других одержали победу в региональной программе «Герои Подмосковья». Установлено взаимодействие с АНО «Межотраслевой институт реабилитации человека — реабилитационное сообщество». Помимо этого, при ассоциации были сформированы Координационный совет с привлечением представителей бизнеса и Женсовет, предоставляющий психологическую поддержку матерям, женам и вдовам.

Результатом усердного труда Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска стало высокое признание — присуждение премии губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Неустанную работу организации на благо фронта и постоянную заботу о бойцах отметили в номинации «Герои в тылу».

«У нас выдался очень насыщенный, интересный и плодотворный год. Мы за столь небольшой период времени сделали очень многое. Двери нашей Ассоциации всегда открыты для тех, кому нужны поддержка и участие. Цель у нас у всех одна — объединить усилия для нашей общей Победы», — сказала советник главы Солнечногорска Виктория Куракова.

Ассоциация ветеранов СВО Солнечногорска расположена по адресу: улица Красная, дом 22 А (1 этаж здания ТЦ «Солнечный»). Сюда можно обратиться за гуманитарной, психологической и юридической помощью, с бытовыми вопросами и многим другим.