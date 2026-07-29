Награды семьям погибших бойцов СВО вручили в Солнечногорске

Церемония вручения государственных наград родственникам участников СВО, проявивших героизм при исполнении воинского долга, состоялась 27 июля в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Семьям бойцов передали шесть орденов Мужества и медаль «За отвагу», присвоенные посмертно.

В мероприятии приняли участие первый заместитель главы Солнечногорска Виталий Тушинов, советник главы округа Виктория Куракова, руководитель местного отделения ассоциации Дмитрий Воробьев, военный комиссар Олег Слабоспицкий, протоиерей Дионисий Артемьев, ветераны СВО, а также вдовы, дети и близкие павших защитников Отечества.

«Эти люди отдали свои жизни ради нас, ради своих детей, родных и будущего нашей страны. Наш долг — сделать все возможное, чтобы семьи погибших ни в чем не нуждались, а память о героях жила не только в сердцах их близких, но и всех жителей Солнечногорска», — подчеркнул Виталий Тушинов.

После вручения наград состоялось чаепитие. Родные погибших бойцов поделились своими переживаниями и проблемами. Также обсуждались вопросы, требующие особого внимания и поддержки.

Участники специальной военной операции и члены их семей могут получить психологическую и юридическую помощь в Ассоциации ветеранов СВО Солнечногорска. Приемы проходят на регулярной основе по адресу: улица Красная, дом 22а (ТЦ «Солнечный», 1-й этаж).