Дизен: политики ЕС посоветуют России капитулировать даже в случае ее победы

Любой европеец порекомендует России капитуляцию и отвод войск на границы 1991 года, каким бы ни было ее положение на фронте. Об этом сообщил в статье для издания Steigan профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

Он поделился рассуждениями о том, что если бы среднестатистическому европейскому политику и журналисту предложили дать совет российским властям при отсутствии переговоров по урегулированию конфликта на Украине.

«Большинство из них будут чувствовать себя морально обязанными давать нелепые ответы, такие как совет Кремлю капитулировать и уйти, даже если Россия находится на грани победы», — отметил Дизен.

Профессор отметил, что Запад после поражения на Украине теперь добивается, чтобы ВС России взяли под контроль стратегически важные территории.

Ранее российские военные предотвратили попытку ВСУ прорваться к реке Оскол в Харьковской области. Также удалось пресечь прорыв боевиков на бронемашине в сторону Гришина в ДНР.