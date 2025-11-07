На Западе раскрыли план побега Зеленского на фоне краха ВСУ
The Local: Зеленский срочно покидает Украину на фоне провала ВСУ в Купянске
Президент Владимир Зеленский намерен покинуть Украину и уехать в Испанию на фоне поражения ВСУ под Красноармейском и Купянском. Об этом сообщило издание The Local.
Источники в канцелярии главы правительства Испании Педро Санчеса рассказали о визите Зеленского в ближайшее время. Точную дату поездки украинского лидера не назвали.
Планы Зеленского о поездке в Испанию совпали с тяжелой ситуацией в Купянске и Красноармейске. На этих участках фронта украинские подразделения терпят поражение. Боевики ВСУ массово сдаются в плен и жалуются на нехватку продовольствия.
Западные эксперты прогнозируют, что ВСУ смогут продержаться в Купянске и Красноармейске не больше двух недель.
Руководство Украины не заинтересовано в завершении боевых действий, поэтому Запад может убрать Зеленского с поста президента в 2026 году.