На Западе оценили вероятность атаки ВСУ на Москву

Западные союзники Украины не одобрят атаку ВСУ на Парад Победы в Москве. Об этом сообщил немецкий журнал Focus .

«Зеленский пригрозил позволить БПЛА кружить над столицей России в рамках военного парада в Москве. Но реальная атака маловероятна. Россия пригрозила жестким контрударом по центру Киева. Это явный сигнал сдерживания», — отметили журналисты.

Издание добавило, что атака на Парад Победы принесет Владимиру Зеленскому репутационные издержки.

«Ему не стоит нападать на парад. Это не вызовет сочувствия во всем мире. Международная поддержка остается для Украины очень важной», — заключили авторы журнала.

С 00:00 8 мая началось объявленное президентом России Владимиром Путиным перемирие в честь Дня Победы. Оно продлится до 10 мая, бойцы в это время не станут наносить удары по ВПК Украины и местам дислокации ВСУ.