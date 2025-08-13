У Украины перед встречей Владимира Путина и Дональда Трампа есть пять требований к России для урегулирования конфликта. Об этом сообщило издание Politico .

Первое из них — устойчивый режим прекращения огня до любых территориальных уступок. При этом президент Владимир Зеленский утверждает, что Украина не собирается отказываться от каких-либо регионов в соответствии с Конституцией и потому, что это якобы приведет к новому боестолкновению.

Второе — выплата стране от 500 миллиардов до триллиона долларов ущерба. До этого, как сообщил канцлер Германии Фридрих Мерц, Россия не получит доступа к своим замороженным активам в Европе, сумма которых оценивается приблизительно в 200 миллиардов долларов.

Третье — гарантии безопасности и суверенитета страны. Четвертое — возвращение пленных и детей. Пятое — сохранение и усиление санкций против России.

При этом бывший премьер Украины Николай Азаров считает, что до денацификации и смены власти в стране мир там не установится.