На Урале вдова участника СВО 19 месяцев не получала выплату за орден мужа
Депутат Иванов: вдова бойца СВО 19 месяцев ждала выплату за его орден Мужества
Вдова участника СВО из Ирбитского района Свердловской области 19 месяцев не получала выплату, которая причиталась за орден Мужества ее погибшего супруга. О рекорде бюрократии рассказал в Telegram-канале депутат Госдумы Максим Иванов.
По его словам, военнослужащий погиб в марте 2023 года. Страховку за гибель выплачивали семь месяцев, пересчитали денежное довольствие через 11, а компенсацию за погребение прислали более чем через год, отметил депутат. Выплату же за награду вдова бойца получила только накануне.
Он рассказал, что трижды официально направлял запросы в военную прокуратуру и много раз звонил в частном порядке.
«Скажу честно, прокуроров не меньше моего впечатлила медлительность ответственных должностных лиц», — заявил Иванов.
Он назвал произошедшее беспримерным пофигизмом, но при этом подчеркнул, что подобные ситуации — скорее исключение, нежели правило.
Весной Иванов рассказал о не менее вопиющем случае, когда военного, год лежавшего в коме, по ошибке признали дезертиром из-за того, что он потерял в бою документы.