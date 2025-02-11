На Украине заявили об ударах по газовой инфраструктуре страны. Что известно сейчас

Министр Галущенко: на Украине наносят удары по газовой инфраструктуре

На Украине начались перебои со светом, по всей стране стали отключать электричество. Об этом сообщила пресс-служба Укрэнерго .

«В связи с массированной ракетной атакой применены аварийные отключения», — рассказали в компании.

В Укрэнерго уточнили, что ограничения снимут после окончания воздушной тревоги и «стабилизации ситуации в энергосистеме».

Экстренные отключения света и удары по газовой структуре страны подтвердил и министр энергетики Украины Герман Галущенко.

«По состоянию на утро энергетика продолжает оставаться под прицелом. В целях минимизации возможных последствий для энергетической системы оператор системы передачи срочно применяет меры экстренных ограничений электроэнергии», — процитировало Галущенко местное издание «Страна».

Ранее журналисты сообщали о взрывах в Харьковской и Полтавской областях, но подробностей не привели.