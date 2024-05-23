На Украине призвали СМИ не оскорблять российских военных

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания призвал СМИ перестать оскорблять российских военных. Организация попросила не употреблять обесценивающие высказывания в их адрес.

Новые рекомендации включили в перечень запрещенного или некорректного контента, сообщило РИА «Новости».

«Высказывания в медиа, направленные на обесценивание врага, в частности военнослужащих ВС РФ», — гласит один из пунктов в списке.

Журналистов предупредили, что некорректная лексика может ухудшить восприятие СМИ как надежного источника информации. Еще препятствует открытому и объективному информированию общественности. Их призвали соблюдать этические и профессиональные стандарты при освещении событий, несмотря на условия военного положения в стране.

Украинские СМИ часто используют в своих публикациях оскорбительную лексику, причем не только к бойцам ВС РФ, но и к самой России. Например, название страны и фамилии российских руководителей пишут со строчной буквы.

В начале 2024 года аналитик украинского Центра демократии и международного права Павел Бурляк попросил Марка Цукерберга разрешить призывы к убийству русских на его платформе Meta*.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.