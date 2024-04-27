На Украине признали нехватку оружия и личного состава в ВСУ | 360°

27 апреля 2024, 05:15
На Украине признали нехватку оружия и личного состава в ВСУ
Депутат Рады Костенко: ВСУ не хватает оружия и бойцов для обороны у Часова Яра
Вооруженные силы Украины не смогут удержать свои оборонительные позиции из-за дефицита вооружения и нехватки личного состава. Об этом заявил депутат Верховной рады Роман Костенко украинскому изданию NV.
Нардеп обсудил с журналистами боевые действия у Часова Яра, признав, что ситуация для ВСУ на этом направлении «сложная». Он выразил надежду, что новая военная помощь США поможет удержать город.
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«Наряду с отсутствием оружия большую роль… играет отсутствие устойчивости нашей обороны из-за того, что не хватает воинов, солдат, личного состава», — признался Костенко.
Депутат добавил, что обычно оборонительный бой дает преимущество обороняющимся, но ВСУ его теряет из-за нехватки личного состава и растягивания его по всей линии боевого соприкосновения.
Ранее американская газета Financial Times написала, что новый пакет военной помощи США поможет замедлить, но не остановить наступление России.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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