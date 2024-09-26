На Украине показали работу немецкой установки Skynex

На записи видна система ПВО на буксируемой платформе, которая ведет огонь по неназванным целям.

Зенитную установку Skynex разработала компания Rheinmetall, представившая ее в 2021 году. Это система ПВО ближнего действия. Она эффективна против самолетов, вертолетов, беспилотников и низковысотных ракет. На сегодняшний день ВСУ являются единственным эксплуатантом комплекса.

Комплекс оснащен автоматической пушкой Oerlikon Mk3 калибра 35 миллиметров, способной применять снаряды AHEAD с воздушным подрывом. Дальность стрельбы составляет около 4000 метров. Кроме того, она может поражать цели на высотах до 3500 метров.

В феврале 2023 года директор машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер рассказал, что Германия передала Киеву две новые системы ПВО, пояснив, что речь идет о Skynex и новейшей самоходной установке — ПВО Skyranger.