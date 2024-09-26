На Украине показали работу немецкой установки Skynex
ВСУ опубликовали кадры работы зенитной установки Skynex по воздушным целям
Украинские военные показали работу немецкого зенитного артиллерийского комплекса Skynex, переданного Германией. Видео опубликовало издание «Военное обозрение», обратив внимание на обнародованные ВСУ кадры.
На записи видна система ПВО на буксируемой платформе, которая ведет огонь по неназванным целям.
Зенитную установку Skynex разработала компания Rheinmetall, представившая ее в 2021 году. Это система ПВО ближнего действия. Она эффективна против самолетов, вертолетов, беспилотников и низковысотных ракет. На сегодняшний день ВСУ являются единственным эксплуатантом комплекса.
Комплекс оснащен автоматической пушкой Oerlikon Mk3 калибра 35 миллиметров, способной применять снаряды AHEAD с воздушным подрывом. Дальность стрельбы составляет около 4000 метров. Кроме того, она может поражать цели на высотах до 3500 метров.
В феврале 2023 года директор машиностроительного концерна Rheinmetall AG Армин Паппергер рассказал, что Германия передала Киеву две новые системы ПВО, пояснив, что речь идет о Skynex и новейшей самоходной установке — ПВО Skyranger.