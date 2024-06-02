На Украине назвали число погибших при попытке бегства из страны уклонистов

Госпогранслужба Украины: около 45 уклонистов погибли при попытке сбежать

Фото: РИА «Новости»

Около 45 украинских уклонистов погибли при попытке пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы страны.

По данным ведомства, причиной гибели людей стала их неспособность преодолеть естественные препятствия. Также там не исключили, что число жертв может быть и больше.

Только в мае 2024 года в реке Тиса обнаружили 10 трупов. По всей видимости, люди утонули при попытке переплыть водную преграду.

Также в этом месяце сотрудники Западного управления Госпогранслужбы Украины задержали группу мужчин, которые на лодке пытались форсировать Тису, чтобы добраться до Венгрии.

Армия — зеркало государства. Военно-транспортной авиации России исполнилось 93 года

Более четырех тысяч детей получили помощь за год работы центра «Кораблик»

«И нашим, и вашим за доллар спляшем». За что певца Алексея Воробьева записали в предатели

Налоги: вычеты и кешбэки. Что и когда изменится для россиян

«Это было здорово». Коллега Заворотнюк назвал ее профессионалом и хулиганкой

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте