На Украине назвали число погибших при попытке бегства из страны уклонистов

Около 45 украинских уклонистов погибли при попытке пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы страны.

По данным ведомства, причиной гибели людей стала их неспособность преодолеть естественные препятствия. Также там не исключили, что число жертв может быть и больше.

Только в мае 2024 года в реке Тиса обнаружили 10 трупов. По всей видимости, люди утонули при попытке переплыть водную преграду.

Также в этом месяце сотрудники Западного управления Госпогранслужбы Украины задержали группу мужчин, которые на лодке пытались форсировать Тису, чтобы добраться до Венгрии.