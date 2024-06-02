На Украине назвали число погибших при попытке бегства из страны уклонистов

Около 45 украинских уклонистов погибли при попытке пересечь границу, чтобы избежать мобилизации в ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Госпогранслужбы страны.
По данным ведомства, причиной гибели людей стала их неспособность преодолеть естественные препятствия. Также там не исключили, что число жертв может быть и больше.
Только в мае 2024 года в реке Тиса обнаружили 10 трупов. По всей видимости, люди утонули при попытке переплыть водную преграду.
Также в этом месяце сотрудники Западного управления Госпогранслужбы Украины задержали группу мужчин, которые на лодке пытались форсировать Тису, чтобы добраться до Венгрии.
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