На СВО погиб боец Владимир Садыков, участвовавший в освобождении Бахмута

Стало известно о гибели военного, принимавшего участие в захвате Бахмута в ДНР. Об этом сообщил Telegram-канал «Прибайкалье-инфо.24/7» .

Речь идет о бойце ЧВК «Вагнер» Владимире Садыкове. В 2023 году его наградили медалями «Участнику битвы за Бахмут», «За отвагу» и «За взятие Бахмута».

В начале августа 2025 года Садыков заключил контракт с Минобороны России. Был штурмовиком в составе 127-го ордена Кутузова гвардейской мотострелковой дивизии. Однако 16 сентября боец скончался на Времевском направлении Волновахского района ДНР.

«Владимир Александрович был общительным, жизнерадостным, приветливым и очень добрым человеком», — заявили в публикации.

У Садыкова осталась мать, жена, сестра и другие родственники.