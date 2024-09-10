«На ней нет врага». В Белгородской области опровергли захват Журавлевки

Село Журавлевка в Белгородском районе по-прежнему находится под контролем России. Его жителей заблаговременно отселили в безопасное место. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале опроверг информацию о захвате населенного пункта.

«Да, ситуация непростая. Идут бои. Но она как была, так остается и останется навсегда российской территорией, на ней нет врага. Она под нашим контролем», — сказал он.

Гладков признался, что получил много вопросов о состоянии Журавлевки, и призвал не верить непроверенной информации из сомнительных источников. Власти, по его словам, отселили всех мирных жителей, в селе не осталось ни одного человека.

Журавлевка расположена на юге Белгородского района, на приграничной с Украиной территории. «Известия» сообщили, что село подверглось очередной атаке 2 сентября.