Идея с набором бойцов для штурмовых отрядов частной военной компании «Вагнер» принадлежала ее руководителю — предпринимателю Евгению Пригожину. Все они поступали в подразделение «К» и совершили немалое количество подвигов. Об этом в интервью ведущему 360.ru Дмитрию Степанищеву рассказали командиры ЧВК.

Александр Кузнецов с позывным Ратибор заявил, что первые 50 «кашников» появились в его подразделении. Срок их контракта заканчивался через шесть месяцев, после которого они могли продлить соглашение или уехать домой.

«Из 50 человек на тот момент, через полгода, у меня вернулось домой живыми и невредимыми 48», — подчеркнул он.

Ратибор отметил, что призванных из мест заключения штурмовиков отличал особый подход к выполнению боевых задач. В качестве примера он рассказал историю с проникновением в забетонированные укрепрайоны, где скрывались украинские боевики. Взять их штурмом оказалось невозможно. Но выход нашелся.

«Шесть человек. которые к нам прибыли из колонии, ночью полностью сняли с себя все, что может греметь — оружие и так далее. Взяли только ножи. Ночью туда заползли и за три-четыре часа вырезали всех укропов. Не каждый на такое способен. Это должен быть твердый стержень бесстрашия внутри. Таких подвигов было немало», — рассказал он.

По словам Ратибора, около 70% тех, кто прошел полугодовой контракт в «Вагнере», потом вернулись в состав ЧВК, потому что привыкли к сплочению.

«Мы были единым организмом, единой семьей и выполняли вместе поставленные задачи перед государством», — добавил военный.

Он пояснил, что многие объясняли свое возвращение с гражданской жизни тем, что не могут оставить своих, с которыми сражались плечом к плечу и вместе преодолевали все трудности.