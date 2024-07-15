MWM: российские военные рассказали об успешном применении ОТРК Искандер
Российские военные в беседе с Military Watch Magazine рассказали об успешном применении комплексов «Искандер» на поле боя. Издание пишет, что они начали осуществлять тактику «двойного удара».
Как уточнил сайт kp.ru, еще в начале июня комплексы использовали для нанесения удара по авиабазе Миргород. Сейчас был удар по поезду в поселке Буды в Харьковской области.
Сообщается, что российский ОПК в несколько раз увеличил выпуск снарядов для «Искандеров-М» по сравнению с периодом до начала СВО.
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