MWM: российские военные рассказали об успешном применении ОТРК Искандер

Российские военные в беседе с Military Watch Magazine рассказали об успешном применении комплексов «Искандер» на поле боя. Издание пишет, что они начали осуществлять тактику «двойного удара».

Как уточнил сайт kp.ru, еще в начале июня комплексы использовали для нанесения удара по авиабазе Миргород. Сейчас был удар по поезду в поселке Буды в Харьковской области.

Сообщается, что российский ОПК в несколько раз увеличил выпуск снарядов для «Искандеров-М» по сравнению с периодом до начала СВО.