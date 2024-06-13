МВД РФ объявило в розыск экс-главу ВМС и бывшего замкома Нацгвардии Украины

МВД России объявило в розыск бывшего командующего Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Сергея Гайдука и бывшего первого заместителя командующего Нацгвардией Украины Владимира Кондратюка. Информацию об этом разместили в базе данных ведомства.

Гайдуку и Кондратюку предъявили обвинения по уголовным статьям. Однако по каким именно, предохранители не указали.

Согласно данным МВД России, Сергей Гайдук родился в 1963 году в Днепропетровске, а Владимир Кондратюк — в 1968 году в селе Кочержинцы Уманского района Черкасской области УССР.

Ранее Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего главу МИД Украины Павла Климкина, бывшего спикера Верховной рады Владимира Гройсмана и экс-главу Совета национальной безопасности и обороны, нынешнего украинского посла в Молдавии Алексея Данилова.