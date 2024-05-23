Музыканты из Мытищ провели благотворительный сбор средств для бойцов СВО

Музыкальная группа из Мытищ, «Сарма 38», на концерте 15 мая посвятила свой новый музыкальный альбом поддержке специальной военной операции. Все собранные средства направлены на закупку специализированного оборудования и фельдшерских рюкзаков.

Музыканты также сотрудничали с фондом «От сердца к сердцу» и провели благотворительную акцию, где каждый желающий мог помочь нашим бойцам.

В местном отделении партии «Единая Россия» состоялась встреча с участниками группы «Сарма 38» — Максимом Комаровым и Алексеем Тихоновым. Глава городского округа Юлия Купецкая поблагодарила их за творчество и желание помогать.

Напомним, в Мытищах функционирует штаб, где оказывается помощь бойцам специальной военной операции и их семьям. Он расположен на улице Мира, 9, кабинет 2.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе расширили меры поддержки для участников специальной военной операции.

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