Музыкальный спектакль «Щелкунчик» показали в ДК «Луговая» в Лобне

Сезон новогодних представлений продолжается в муниципалитете. Для детей и взрослых проходят разнообразные концерты, представления и вечера отдыха.

Музыкальный спектакль «Щелкунчик» увидели гости дома культуры «Луговая». Представление подготовили театральная студия Дома культуры и хореографический коллектив «Изумруд». Спектакль собрал около 300 зрителей, среди которых были и семьи участников специальной военной операции.

В доме культуры «Красная поляна» для учеников школы № 6 показали театрализованное представление «Снегвард — фабрика чудес», поставленное творческими коллективами учреждения культуры. Школьники поучаствовали в разнообразных конкурсах и анимационной программе, а также получили поздравления от Деда Мороза и Снегурочки.

Новогодний концерт «Если б не было зимы» организовали детские коллективы дома культуры «Луговая». На сцене выступали исполнители в возрасте от трех до 16 лет самых разных жанров. А для участников проекта «Активное долголетие» провели вечер отдыха по мотивам фильма «Карнавальная ночь».