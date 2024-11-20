Музыкальный фестиваль в поддержку города Селидово в ДНР прошел в Щелкове

Идея провести благотворительный фестиваль принадлежит фолк-группе «Заря».

«Все-таки фестиваль у нас благотворительный. Мы решили в очередной раз поднять эту тему, поддержать таким форматом, чтобы привлечь больше внимания публики. Людям необходимы любые средства для существования. Мы не могли остаться в стороне. Нас эта тема очень зацепила», — поделилась организатор фестиваля, художественный руководитель ДК «Медвежьи озера» Екатерина Паркулевич.