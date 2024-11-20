Музыкальный фестиваль в поддержку города Селидово в ДНР прошел в Щелкове

Благотворительный музыкальный фестиваль организовали в Доме культуры «Медвежьи озера» в Щелкове. Мероприятие прошло в поддержку освобожденного города Селидово в Донецкой Народной Республике.
Идея провести благотворительный фестиваль принадлежит фолк-группе «Заря».
«Все-таки фестиваль у нас благотворительный. Мы решили в очередной раз поднять эту тему, поддержать таким форматом, чтобы привлечь больше внимания публики. Людям необходимы любые средства для существования. Мы не могли остаться в стороне. Нас эта тема очень зацепила», — поделилась организатор фестиваля, художественный руководитель ДК «Медвежьи озера» Екатерина Паркулевич.
В благотворительном концерте приняли участие четыре музыкальные группы из Владимирской и Московской областей. Все собранные средства передали в волонтерскую организацию «Неравнодушное Подмосковье». Фонд регулярно поддерживает жителей новых и приграничных регионов, участников СВО и госпитали.