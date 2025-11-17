Музыкально-поэтический вечер «Это наша стихия» прошел в Ногинске

Даже в непростые времена есть место для радости, тепла, веры в лучшее. Тому доказательство — музыкально-поэтический вечер «Это наша стихия», который состоялся 16 ноября в Ногинске, в Центре поддержки участников СВО и членов их семей

В организации мероприятия также помог коллектив Центральной библиотеки имени Пушкина. Вечер получился теплым, уютным и вдохновляющим. По словам организаторов, он стал первой, пробной ласточкой. Устроители выразили надежду, что подобные мероприятия в Центре СВО будут доброй традицией.

Среди приглашенных гостей были бойцы, ветераны СВО, близкие и родные ребят, жители города. На сцене выступили 15 участников — талантливые артисты и музыканты не только из Ногинска, но и соседних городов — Электростали, Москвы. Среди них были исполнители песен, авторы книг, стихотворений, юные музыканты-гитаристы, а также особый гость — мать бойца, пропавшего без вести, которая прочитала стихи собственного сочинения. В ее сборнике более 200 стихотворений, посвященных участникам СВО.

Это мероприятие наполнило сердца присутствующих теплом, поддержкой и надеждой. Гости поблагодарили артистов за искренность, талант и сопричастность к святому делу.